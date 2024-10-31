Почти 179 тысяч псковичей привились от гриппа

12:51, 31 октября 2024, ПАИ

178 944 человека вакцинировались от гриппа в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Общий охват населения вакцинацией составил 30,79%.

Среди лидеров кампании на этой неделе Куньинский район, в котором охват прививками от гриппа достиг 53,79% от численности населения, следом идут Новоржевский район с показателем 45,82 % и Дедовичский – 43,42%.

В целом по стране в ходе кампании привито от гриппа уже более 53,2 млн россиян.

Ранее псковичам рассказали, от чего можно вакцинироваться одновременно с прививкой от гриппа.