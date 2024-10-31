Порывы ветра и дождь прогнозируют в Псковской области 1 ноября
Облачная погода и дождь ожидаются на территории Псковской области 1 ноября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду. Днём же порывы ветра дойдут до 15 метров в секунду.
Температура воздуха в области ночью составит от +1 до +6 градусов, а днём – от +9 до +14 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Какой будет погода в ноябре в Псковской области можно прочитать здесь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
31 октября 2024
Соглашение о сотрудничестве подписали представители «Единой России» и клуба единоборств «Отечество»