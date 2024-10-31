Порывы ветра и дождь прогнозируют в Псковской области 1 ноября

13:54, 31 октября 2024, ПАИ

Облачная погода и дождь ожидаются на территории Псковской области 1 ноября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду. Днём же порывы ветра дойдут до 15 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью составит от +1 до +6 градусов, а днём – от +9 до +14 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Какой будет погода в ноябре в Псковской области можно прочитать здесь.