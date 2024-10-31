Зодиакальный свет сфотографировал псковский астроном-любитель

14:40, 31 октября 2024, ПАИ

Зодиакальный свет в районе созвездия Льва удалось запечатлеть астроному-любителю Петру Митрофанову в деревне Выбуты Псковского района, сообщается в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

С 30 на 31 октября под утро было прозрачное небо, которое позволило запечатлеть свет.

«Зодиакальный свет возникает вследствие рассеяния солнечного света на линзообразном скоплении частиц пыли, лежащего в плоскости эклиптики. На фото заметно, что свечение направлено под углом к горизонту и попадет на зодиакальное созвездие Льва – это и есть зодиакальный свет», – сообщается в группе.

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