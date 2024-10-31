Псковские журналисты принимают участие в мастер-классах телекинофорума «Новая реальность»

16:29, 31 октября 2024, ПАИ

На международном телекинофоруме «Новая реальность» в Железноводске продолжаются мастер-классы и программа просмотра конкурсных работ, передаёт корреспондент «Первого Псковского».

Напомним, что участниками формума стали сотрудники госмедиахолдинга региона – руководитель медиацентра ПАИ Алёна Комарова и корреспондент «Первого Псковского» Ольга Давыдова.

Сегодня, 31 октября, в рамках форума состоялся мастер-класс от военкора «Первого канала» Амира Юсупова.

Он поделился, как пришёл в профессию и почему военная журналистика, по его мнению, для ленивых. Спикер рассказал о самых запоминающихся историях, которые легли в основу репортажей, о личной победе в Артёмовске, когда его съёмочная группа первой засняла освобождение города на разбитую камеру GoPro.

«Понятно, что, когда ты дошёл до передовой у тебя уже все есть: репортажи, экшен и интересные интервью. Самое сложное – добраться на эту передовую», – отметил Амир Юсупов.

В программе также встречи и с другими деятелями телевидения и кино, круглые столы и дискуссии. Часть форума посвящена просмотру документальных фильмов и телевизионных передач.

«Вчера, например, мы посмотрели документальный фильм об истории Омского академического театра драмы и несмотря на внушительный хронометраж, больше часа – посмотрели на одном дыхании, впечатляющая работа. Для меня огромная важность таких форумов в том, что ты после просмотра можешь напрямую пообщаться с авторами, задать вопросы, расспросить. Ну и, конечно, общение с коллегами, это всегда обмен опытом и рост», – заметила Ольга Давыдова.

Добавим, что форум организовал Союз журналистов России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, что репортаж «Первого Псковского» стал номинантом международного телекинофорума «Новая реальность – 2024».