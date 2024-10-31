Александр Котов: Для обеспечения экономически выгодного тарифа регоператора власть готова предусмотреть субсидии из бюджета

16:05, 31 октября 2024, ПАИ

Для обеспечения экономически выгодного тарифа регоператора по обращению с ТКО в Псковской области власть готова предусмотреть субсидии из бюджета, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на 38-й сессии регионального парламента сегодня, 31 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Какой бы региональный оператор ни был – коммерческий или со стопроцентным участием региона – он в принципе должен работать экономически выгодно. Соответственно, регулятор определит экономически обоснованный тариф, и если мы увидим, что величина этого тарифа будет не соответствовать платёжеспособности нашего населения, нам придётся предусматривать какие-то денежные средства в бюджете. Иначе эта «машина» работать не будет», – сказал председатель областного Собрания, констатировав, что с учётом колоссальных затрат на строительство экотехнопарка идеальная ситуация, когда все расходы покрываются только тарифом, просто нереальна.

При этом Александр Котов подчеркнул, что необходимо вести активную информационную работу с населением, разъясняя людям, что любая коммунальные услуга должна оплачиваться потребителями. «Боюсь показаться непопулярным, но если будем поощрять иждивенчество, поверьте, коллеги, ни к чему хорошему это не приведёт», – обратился к депутатам спикер.

Александр Котов отметил, что ситуация в системе обращения с ТКО находится под личным контролем губернатора, поблагодарил, за то, что глава региона смог быстро «разрулить» мусорный коллапс, и призвал депутатов к совместной работе с исполнительной властью.

«Давайте вместе с губернатором и правительством эту ситуацию отслеживать. И делать всё возможное, что зависит от нас как от законодательного органа с одной стороны, и от представителей наших избирателей на территориях, чтобы довести экологическую реформу до ума», – заключил председатель областного Собрания.

Напомним, что сегодня в Псковском областном Собрании депутатов состоялся парламентский час об обращении с твёрдыми коммунальными отходами на территории Псковской области. Информацию о развитии региональной системы обращения с ТКО парламентариям представила врио председателя правительственного комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева.