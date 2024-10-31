Мусорного коллапса в Псковской области в новом году не будет – Ксения Григорьева

11:40, 31 октября 2024, ПАИ

Мусорного коллапса в Псковской области в Новый год не будет, заявила врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 31 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Депутат Андрей Маковский отметил, что для жителей региона сегодня важнейшая тема – вывоз ТКО. Он поинтересовался, не будет ли в новом году мусорного коллапса.

«Мусорного коллапса однозначно не будет, мы этого не допустим, созданы все условия для работы регоператора», – заверила врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ.

Напомним, что в январе в Псковской области возник мусорный коллапс. Прежнего регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области лишили своего статуса. В отношении «Экопрома» было возбуждено два уголовных дела – по факту осуществления компанией предпринимательской деятельности без лицензии и по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов. Новым временным регоператором стала компания «Экогрупп». В регионе также начали строительство экотехнопарка. Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области читайте в специальном сюжете ПАИ.