Ирина Иванова останется советником главы Пскова на общественных началах
Ирина Иванова покинула должность первого заместителя главы администрации Пскова, однако останется советником главы на общественных началах. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил глава города Борис Елкин.
«Пока обязанности первого заместителя будут перераспределены между другими заместителями», – добавил глава города.
Напомним, ранее губернатор Михаил Ведерников сообщил, что Ирина Иванова возглавит академию правительства Псковской области.
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