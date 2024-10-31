Ирина Иванова останется советником главы Пскова на общественных началах

16:58, 31 октября 2024, ПАИ

Ирина Иванова покинула должность первого заместителя главы администрации Пскова, однако останется советником главы на общественных началах. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил глава города Борис Елкин.

«Пока обязанности первого заместителя будут перераспределены между другими заместителями», – добавил глава города.

Напомним, ранее губернатор Михаил Ведерников сообщил, что Ирина Иванова возглавит академию правительства Псковской области.