Андрей Маковский: Социальные проекты эффективны в вопросах гармонизации общества

17:51, 31 октября 2024, ПАИ

Эффективность социальных проектов в вопросах гармонизации общества отметил депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

По итогам заседания Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при правительстве Псковской области он подчеркнул, что этот консультативный орган объединяет представителей общественности в сфере религии и национальностей.

«На повестке дня стоял важный вопрос реализации грантов. Ежегодно государство выделяет средства для того, чтобы НКО могли работать над гармонизацией общества. Это особенно актуально в условиях информационной войны, когда противник спекулирует вопросами национальной идентичности», – подчеркнул Андрей Маковский.

По его словам, активные граждане делают всё возможное для поддержания мира и согласия в Псковской области. «Социальные проекты достаточно эффективны, особенно в вопросах гармонизации общества. Наша молодёжь должна знать, что пока мы едины – мы непобедимы!» – заключил депутат.