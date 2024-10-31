Аппарат для механотерапии суставов поступил в Псковский госпиталь для ветеранов войн

17:49, 31 октября 2024, ПАИ

Аппарат двигательный для роботизированной механотерапии суставов нижних конечностей поступил в Псковский госпиталь для ветеранов войн, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Терапия поможет улучшить подвижность суставов и предотвратить потерю их гибкости и отёчность. Таким образом, тренажёр поможет снизить употребление лекарственных препаратов, что в свою очередь уменьшит затраты на реабилитацию в целом.

Тренажёр обеспечивает безопасную разработку суставов на протяжении всего периода восстановления и заживления тканей.

Ранее сообщалось, что аппарат для механотерапии плечевых суставов поступил в Псковский госпиталь для ветеранов войн.