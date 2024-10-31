11 новых знаков туристской навигации появились в Островском районе
11 новых знаков туристской навигации появились в Островском районе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.
Гости муниципалитета смогут быстрее и легче ориентироваться, где располагаются местные достопримечательности и объекты туристской инфраструктуры, отметили в комитете.
Ранее сообщалось, что более 200 знаков туристской навигации появится в Псковской области до конца года.
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