11 новых знаков туристской навигации появились в Островском районе

18:42, 31 октября 2024, ПАИ

11 новых знаков туристской навигации появились в Островском районе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Гости муниципалитета смогут быстрее и легче ориентироваться, где располагаются местные достопримечательности и объекты туристской инфраструктуры, отметили в комитете.

Ранее сообщалось, что более 200 знаков туристской навигации появится в Псковской области до конца года.