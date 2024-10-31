Посвящённый теме российской школы академического пения круглый стол прошёл в ДШИ № 2 в Пскове
В детской музыкальной школе № 2 имени М. П. Мусоргского в Пскове прошёл круглый стол, посвящённый теме российской школы академического пения. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.
Директор культурного центра Елены Образцовой Ирина Чернова и руководитель цикловой комиссии вокального искусства Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова Наталья Суханова поделились опытом и провели мастер-класс для юных воспитанников школы и их педагогов.
Ранее сообщалось, что «Ночь искусств» пройдёт в филиалах Псковского музея.
Посвящённый теме российской школы академического пения круглый стол прошёл в ДШИ № 2 в Пскове
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