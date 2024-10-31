Посвящённый теме российской школы академического пения круглый стол прошёл в ДШИ № 2 в Пскове

20:58, 31 октября 2024, ПАИ

В детской музыкальной ﻿школе ﻿№ 2 ﻿имени ﻿М. П. Мусоргского в Пскове прошёл круглый ﻿стол, посвящённый ﻿теме ﻿российской школы ﻿академического ﻿пения. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Директор культурного центра Елены ﻿Образцовой Ирина ﻿Чернова и руководитель цикловой комиссии ﻿вокального искусства Санкт-Петербургского музыкального училища имени ﻿Н. А. Римского-Корсакова Наталья ﻿Суханова поделились опытом и провели мастер-класс для юных воспитанников ﻿школы ﻿и их педагогов.

Ранее сообщалось, что «Ночь искусств» пройдёт в филиалах Псковского музея.