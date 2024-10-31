МЧС предупреждает: в Псковской области ожидается сильный дождь
В Псковской области ожидается сильный дождь сегодня, 31 октября. Предупреждение о неблагоприятном явлении поступило от МЧС России по Псковской области.
«Сегодня ночью и днём 1 ноября местами по Псковской области ожидается сильный дождь», – говорится в сообщении.
В МЧС России по Псковской области напомнили о необходимости быть внимательнее за рулём при плохой видимости на дорогах, снизить скорость и отказаться от резких манёвров. При нахождении на улице следует соблюдать осторожность, быть внимательнее на переходах.
Ранее сообщалось, что в Псковской области филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности из-за шквалистого ветра и ливней.
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