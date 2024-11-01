Воинское захоронение благоустроили в деревне Афанасьева Слобода Себежского района
Воинское захоронение благоустроили в деревне Афанасьева Слобода Себежского района, пишет газета «Призыв».
Специалисты уложили брусчатку, установили шесть мемориальных плит и стелу с раскрытой книгой.
На воинском захоронении погребены останки восьмерых известных и четырёх неустановленных партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Помимо этого, активисты ТОС «Наследие» благоустроили воинское захоронение в деревне Стехново Новоржевского района.
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