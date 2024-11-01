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Общество

Воинское захоронение благоустроили в деревне Афанасьева Слобода Себежского района

Воинское захоронение благоустроили в деревне Афанасьева Слобода Себежского района, пишет газета «Призыв».

Воинское захоронение благоустроили в деревне Афанасьева Слобода Себежского района. Фото: газета «Призыв»

Специалисты уложили брусчатку, установили шесть мемориальных плит и стелу с раскрытой книгой.

На воинском захоронении погребены останки восьмерых известных и четырёх неустановленных партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Помимо этого, активисты ТОС «Наследие» благоустроили воинское захоронение в деревне Стехново Новоржевского района.

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