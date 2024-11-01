Воинское захоронение благоустроили в деревне Афанасьева Слобода Себежского района

09:43, 01 ноября 2024, ПАИ

Воинское захоронение благоустроили в деревне Афанасьева Слобода Себежского района, пишет газета «Призыв».

Специалисты уложили брусчатку, установили шесть мемориальных плит и стелу с раскрытой книгой.

На воинском захоронении погребены останки восьмерых известных и четырёх неустановленных партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Помимо этого, активисты ТОС «Наследие» благоустроили воинское захоронение в деревне Стехново Новоржевского района.