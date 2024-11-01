Четыре медали выиграли псковичи на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу

10:48, 01 ноября 2024, ПАИ

Четыре медали выиграли псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер» на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу, которые прошли в Ярославле с 23 по 26 октября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

Псковские кикбоксёры выигрывали медали только в дисциплине «лайт-контакт». Первое место заняла Аделина Дмитриева, а третьими стали Максим Куличенко и Ратмир Баринов. Кроме того, в рамках фестиваля для детей Нелли Зенкова завоевала серебро. Тренирует спортсменов Марат Хабибуллин.

Напомним, что на этих стартах великолучане под руководством Сергея Москалёва и Георгия Кунгурцева выиграли десять медалей.

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