Более трёх тысяч квартир построили в Псковской области за девять месяцев

12:30, 01 ноября 2024, ПАИ

3 162 новые квартиры в 16 многоквартирных домах и 1 769 построенных населением жилых домах возвели в Псковской области с января по сентябрь 2024 года. Общая площадь жилых помещений в построенных домах составила 314,3 тысячи квадратных метров, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Объём строительных работ в первые девять месяцев нынешнего года вырос на 8,4 % и составил 225,2 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добавим, что псковичам выдано более трёх тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму 8,8 миллиарда рублей с января по август, что на 16 % меньше по количеству и на 20 % по сумме, чем за сопутствующий период 2023 года.