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Сюжет «Первого Псковского» стал лауреатом телекинофорума «Новая реальность»

Победителей Международного телекинофорума «Новая реальность» объявили в Железноводске. Сюжет «Первого Псковского» «Старикам здесь место» стал лауреатом конкурса. Церемония награждения прошла на сцене городского дворца культуры имени С. Пускепалиса, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Сюжет получил награду в номинации «Лучший репортаж». На конкурс были представлены телевизионные программы и документальные фильмы. Их оценивало жюри Союза журналистов России.

Сюжет телеканала «Первый Псковский» конкурировал с репортажами «Многодетное счастье» АО «Дон-медиа» и «Укротители леопардов» АНО «Телерадиокомпания «Крым» АНО «ТРК «Крым».

В 2024 году номинанты «Новой реальности» собрались в Железноводске, где с 28 октября по 1 ноября прошли кинопоказы, творческие встречи, круглые столы. В нем принимают участие более 300 журналистов и кинодокументалистов из России, Турции, Черногории и других стран. Среди участников - ВГТРК, телеканал «Моя планета».

В этом году в форуме появились номинации, связанные с ситуацией на территории СВО. На мероприятие, организованное Союзом журналистов России, съехались номинанты, прошедшие тщательный отбор.

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