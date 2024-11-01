Реку Великую расчистят в Опочке

15:24, 01 ноября 2024, ПАИ

Реку Великую расчистят в Опочке, сообщила заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Ольга Радынская в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Национальный проект «Экология» завершается. Стартует другой, новый федеральный проект «Вода России» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». В Псковской области одобрено одно мероприятие – расчистка реки Великой в Опочке. Мы заявлялись на шесть объектов, но будем реализовывать с 2028 года пока что только одно», – отметила она.

Всего будет расчищено 0,8 километра реки. Предварительный объём финансирования составляет около 44 млн рублей.

Напомним, в Псковской области завершилась расчистка Псковско-Чудского озера и реки Псковы в городе Пскове. Все работы проводились в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» президентского нацроекта «Экология».