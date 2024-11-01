Количество разводов продолжает уменьшаться в Псковской области

17:02, 01 ноября 2024, ПАИ

Количество разводов продолжает уменьшаться в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, с января по сентябрь в регионе развелись 1 829 пар. Это на 59 разводов меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

В то же время за рассматриваемый период в Псковской области заключили 2 508 новых браков, за аналогичный период прошлого года – 2 557 браков.

Добавим, что первого малыша псковички рожают в среднем в 26 лет, когда по России средний возраст родов первенца приходится на 29 лет.