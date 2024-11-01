Псковский музей вошёл в топ-10 самых заметных музеев России

19:05, 01 ноября 2024, ПАИ

«СКАН-Интерфакс» совместно с порталом «Культура.РФ» выпустили первый медиарейтинг российских музеев по индексу заметности в СМИ по итогам первых трёх кварталов 2024 года. Псковский музей-заповедник занял восьмое место с индексом заметности 1,6 миллиона единиц, уступив лишь крупным столичным музеям, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Такое высокое положение музей занял благодаря активному взаимодействию с федеральными и региональными СМИ, богатой сетке культурных событий и своей открытости. Псковский музей-заповедник работает в том числе и для того, чтобы как можно больше людей узнали о богатом наследии Псковской области и посетили регион.