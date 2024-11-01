Юрий Ильин посетил выставку «Опочка в лицах»

21:40, 01 ноября 2024, ПАИ

Выставка Светланы Носовой «Опочка в лицах» работает в Опочецкой районной библиотеке. Глава муниципалитета Юрий Ильин посетил экспозицию сегодня, 1 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Опочецкого муниципального округа.

«Сегодня посетил выставку талантливого художника, которая открылась в Опочецкой районной библиотеке. Было приятно увидеть столько замечательных работ, выполненных акриловыми красками. Но самое удивительное, я нашёл там и свой портрет! Это было неожиданно и очень приятно. Огромное спасибо Светлане Васильевне за этот невероятный подарок опочанам! Ваш талант восхищает и вдохновляет», – сказал Юрий Ильин.

Ранее сообщалось, что выставка «Город Торопец Псковской губернии» открылась в Пскове.