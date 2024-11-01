Профилактический рейд провели пожарные в Невельском муниципальном округе

22:55, 01 ноября 2024, ПАИ

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд в Невельском муниципальном округе сегодня, 1 ноября.

Рейд был направлен на разъяснение гражданам правил безопасности при использовании газа в быту. В ходе профилактических бесед население проинформировано о важности и практической значимости приоприобретения и установки в жилье автономных дымовых пожарных извещателей, сообщили специалисты.

Ранее сообщалось, что водомаркет горел в Пскове.