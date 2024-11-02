Активисты молодёжных организаций поздравили с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны из Острова
Представители детских и молодёжных общественных организаций поздравили участника Великой Отечественной войны Михаила Васильевича Кошелева из Острова со 100-летием, пишет газета «Островские вести».
Активисты вручили поздравительный адрес от Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», а также самодельную открытку и сладкий подарок.
Молодёжь пожелала Михаилу Васильевичу крепкого здоровья и отметила, что встреча с ветераном оставила сильные впечатления.
Подробнее о Михаиле Васильевиче Кошелеве читайте здесь.
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Активисты молодёжных организаций поздравили с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны из Острова
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