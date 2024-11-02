Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Активисты молодёжных организаций поздравили с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны из Острова

Представители детских и молодёжных общественных организаций поздравили участника Великой Отечественной войны Михаила Васильевича Кошелева из Острова со 100-летием, пишет газета «Островские вести».

Фото из группы «Движение первых | Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Активисты вручили поздравительный адрес от Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», а также самодельную открытку и сладкий подарок.

Молодёжь пожелала Михаилу Васильевичу крепкого здоровья и отметила, что встреча с ветераном оставила сильные впечатления.

Подробнее о Михаиле Васильевиче Кошелеве читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 ноября 2024

На участках улицы Некрасова в Пскове ограничат движение c 5 по 14 ноября
02 ноября 2024

Гололедица на дорогах ожидается в Псковской области в День народного единства
02 ноября 2024

Участники всероссийского образовательного форума «Шум» побывали в медиахолдинге Псковской области
02 ноября 2024

Активисты молодёжных организаций поздравили с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны из Острова
02 ноября 2024

В Пскове экс-собственник дома Седельщикова пытается через суд добиться денег за проданное на торгах имущество
02 ноября 2024

20 фотоловушек установил в Псковской области фотоохотник Гарри Невельский
02 ноября 2024

Упитанная медведица живёт в Псковской области
02 ноября 2024

35 лет со дня основания отметил Псковский педагогический комплекс

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...