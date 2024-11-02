435 населённых пунктов в Псковской области остаются без электричества из-за непогоды
По состоянию на 14:00 в Псковской области из-за сильного ветра без электричества оставались 435 населённых пунктов, сообщает официальный телеграм-канал региона.
Сегодня с 9:00 электроснабжение восстановлено в 240 населенных пунктах. Восстановлено 38 линий и 355 трансформаторных подстанций.
Наибольшее количество отключений зафиксировано в Невельском муниципальном округе, Куньинском и Себежском районах.
Энергетики подключили шесть резервных источников снабжения электроэнергией. Дополнительно привлечено восемь бригад из Вологды и из Карелии численностью 40 человек. В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» введен особый режим работы. Специалисты продолжают работу по подключению электроснабжения. Ранее сообщалось, что последствия ночного урагана в Псковской области ликвидируют 111 бригад энергетиков.
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