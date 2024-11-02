435 населённых пунктов в Псковской области остаются без электричества из-за непогоды

15:46, 02 ноября 2024, ПАИ

По состоянию на 14:00 в Псковской области из-за сильного ветра без электричества оставались 435 населённых пунктов, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Сегодня с 9:00 электроснабжение восстановлено в 240 населенных пунктах. Восстановлено 38 линий и 355 трансформаторных подстанций.

Наибольшее количество отключений зафиксировано в Невельском муниципальном округе, Куньинском и Себежском районах.

Энергетики подключили шесть резервных источников снабжения электроэнергией. Дополнительно привлечено восемь бригад из Вологды и из Карелии численностью 40 человек. В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» введен особый режим работы. Специалисты продолжают работу по подключению электроснабжения. Ранее сообщалось, что последствия ночного урагана в Псковской области ликвидируют 111 бригад энергетиков.