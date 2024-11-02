На шиномонтажах Пскова растут очереди на замену резины

16:02, 02 ноября 2024, ПАИ

На шиномонтажах Пскова растут очереди на замену летней резины на зимнюю. Корреспондент ПАИ в беседе с представителями шиномонтажей узнал, на какую дату можно записаться переобуть машину.

Самая ближайшая дата для записи на шиномонтаж – это 5 ноября. До этой даты все занято. Отдельные шиномонтажи предлагают свои услуги в порядке живой очереди.

В других шиномонтажах предлагают записаться на 6 ноября. В отдельных шиномонтажах все уже расписано до 12 ноября.

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