На шиномонтажах Пскова растут очереди на замену резины
На шиномонтажах Пскова растут очереди на замену летней резины на зимнюю. Корреспондент ПАИ в беседе с представителями шиномонтажей узнал, на какую дату можно записаться переобуть машину.
Самая ближайшая дата для записи на шиномонтаж – это 5 ноября. До этой даты все занято. Отдельные шиномонтажи предлагают свои услуги в порядке живой очереди.
В других шиномонтажах предлагают записаться на 6 ноября. В отдельных шиномонтажах все уже расписано до 12 ноября.
Почему псковичам рекомендуют поменять колёса прямо сейчас, читайте здесь, Ранее сообщалась, что на дорогах Псковской области ожидается гололедица в День народного единства.
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