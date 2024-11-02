Продление дистанта в школах Пскова полностью оправдано – главврач областной инфекционной больницы

15:54, 02 ноября 2024, ПАИ

Медики поддерживают решение городских властей о продлении в школах Пскова дистанционного обучения с 5 по 8 ноября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

«Исходя из учета данных по заболеваемости внебольничной пневмонией наблюдается общая стабилизация динамики. Однако остановить полностью заболеваемость еще не удалось», – сообщила она.

«Возбудителями внебольничной пневмонии выступают атипичный возбудитель- микоплазма, пневмококк, гемофильная палочка, регистрируются случаи микст- инфекции. Мы продолжаем регистрировать групповые очаги заражения, отмечается появление семейных очагов», – заявила главврач.

По данным текущей недели случаи внебольничной пневмонии у детей составляют 53% от общего количества заболевших граждан (преимущественно дети от 7-14 лет).

«Учитывая обращаемость и выявляемость внебольничной пневмонии, а также инкубационный период возбудителей пневмонии, специалисты Псковской областной инфекционной клинической больницы поддерживают продление режима дистанционного обучения в образовательных учреждениях города Пскова, не исключая при этом и места дополнительного образования», – подчеркнула Анастасия Повторейко.