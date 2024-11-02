Новый врач-невролог пришёл работать в Себежскую поликлинику
Врач-невролог Никита Сагиров трудоустроился в Себежскую районную поликлинику, пишет газета «Призыв».
Никита Сагиров родился в Себеже. Он окончил Сосновоборскую среднюю школу с золотой медалью. В старших классах у молодого человека появился интерес к профессии врача и желание помогать людям, поэтому он поступил в Новгородский государственный университет и окончил его с красным дипломом. Помимо этого, молодой врач окончил ординатуру в Северо-Западном государственном университете имени Мечникова в Санкт-Петербурге.
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