«Большой этнографический диктант» написали псковичи в Доме молодёжи

20:47, 02 ноября 2024, ПАИ

«Большой этнографический диктант» написали псковичи в Доме молодёжи. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Мероприятие прошло в преддверии Дня народного единства. Для участников была организована тематическая фотовыставка и выставка книг.

Напомним, что IX Международная просветительская акция продлится до 8 ноября. Любой желающий может принять в ней участие в онлайн-формате на официальном сайте.