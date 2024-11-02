«Большой этнографический диктант» написали псковичи в Доме молодёжи
«Большой этнографический диктант» написали псковичи в Доме молодёжи. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.
Мероприятие прошло в преддверии Дня народного единства. Для участников была организована тематическая фотовыставка и выставка книг.
Напомним, что IX Международная просветительская акция продлится до 8 ноября. Любой желающий может принять в ней участие в онлайн-формате на официальном сайте.
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02 ноября 2024
Останки замполита истребительного авиаполка и одного неизвестного воина перезахоронили в Гдовском районе