Борис Елкин поздравил псковичей с Днём народного единства
Глава Пскова Борис Елкин поздравил жителей города с Днём народного единства. Своё обращение он опубликовал в телеграм-канале.
«Все мы разные, и каждый уникален. В этом наша сила и залог процветания нашей великой многонациональной страны. Несмотря на различия, народы России всегда находят общий язык. Пусть и дальше в наших сердцах будет место для взаимопонимания и уважения», – отметил глава Пскова.
Напомним, что Псковское агентство информации в честь праздника рассказывает о своём проекте «Герои современной России».
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