Борис Елкин поздравил псковичей с Днём народного единства

11:40, 04 ноября 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил жителей города с Днём народного единства. Своё обращение он опубликовал в телеграм-канале.

«Все мы разные, и каждый уникален. В этом наша сила и залог процветания нашей великой многонациональной страны. Несмотря на различия, народы России всегда находят общий язык. Пусть и дальше в наших сердцах будет место для взаимопонимания и уважения», – отметил глава Пскова.