Молодые люди из семи стран поздравили псковичей с Днём народного единства
Участники всероссийского образовательного форума «Шум» от Всемирного фестиваля молодежи, которые сейчас находятся в Псковской области, поздравили псковичей с Днём народного единства. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике региона.
Напомним, что молодые люди приехали в Псковскую область из Аргентины, Армении, Бразилии, Либерии, Северной Македонии, Марокко, Монголии, Узбекистана и Пакистана.
Участники форума также посетили редакции медиахолдинга Псковской области.
Напомним, что Псковское агентство информации в честь праздника рассказывает о своём проекте «Герои современной России».
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