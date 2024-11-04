Молодые люди из семи стран поздравили псковичей с Днём народного единства

12:54, 04 ноября 2024, ПАИ

Участники всероссийского образовательного форума «Шум» от Всемирного фестиваля молодежи, которые сейчас находятся в Псковской области, поздравили псковичей с Днём народного единства. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике региона.

Напомним, что молодые люди приехали в Псковскую область из Аргентины, Армении, Бразилии, Либерии, Северной Македонии, Марокко, Монголии, Узбекистана и Пакистана.

Участники форума также посетили редакции медиахолдинга Псковской области.