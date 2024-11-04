В Пскове начали обрабатывать дороги от гололёда
Противогололёдная обработка дорог началась в Пскове в связи с ночными заморозками, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
«На проезжей части работают коммунальные дорожные машины, на тротуарах – тракторы. На пешеходных переходах, автобусных остановках и тротуарах мостов действуют ручные бригады. В общей сложности задействовано около 15 единиц техники», – отметил глава Пскова.
Посыпают солью для разрушения наледи. На дорогах в частном секторе применяют смесь соли и песка, пояснил он.
Борис Елкин призвал жителей города надевать нескользящую обувь и быть осторожными за рулём.
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