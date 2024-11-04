Дмитрий Быстров вручил юным островичам паспорта

14:54, 04 ноября 2024, ПАИ

Паспорта вручил жителям Острова глава Островского района Дмитрий Быстров. Об этом он написал в своём телеграм-канале.



Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова



Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова



Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова



Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова



Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова









Торжественное мероприятие прошло в рамках Всероссийского проекта «Мы – граждане России» с участием представителей местного отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых».

«Пожелал получившим паспорта юношам и девушкам быть достойными гражданами своей страны. Являясь членами такой организации, как «Движение первых», у молодых людей открываются большие возможности быть активными в общественной жизни не только в своей школе, но и на уровне всего района и даже области. Перед ними открываются широкие перспективы стать заметными среди сверстников, участвовать в различных проектах, получать новые знания и приобретать практический опыт в интересных видах деятельности», – отметил Дмитрий Быстров.

Мероприятие прошло в преддверии Дня народного единства.

Ранее сообщалось, что 11 молодым жителям Пустошки вручили первые паспорта.