Учащиеся Печорской школы создали триколор из воздушных шаров

18:13, 04 ноября 2024, ПАИ

Учащиеся Печорской школы собрались, чтобы создать главный символ страны – флаг России. Мероприятие состоялось сегодня, в День народного единства, пишет районная газета «Печорская правда».

«Историческая память о польской интервенции и преемственность поколений вдохновили Советников по воспитанию МБОУ «Печорской лингвистической гимназии», МБОУ «Печорской гимназии» и Печорской средней общеобразовательной школы №3 продемонстрировать умение нашего народа поддерживать друг друга, объединив учащихся своих школ в акции «Мы – едины». Триколор из воздушных шаров стал символом общности ценностей, которые разделяет каждый гражданин России», – рассказала в сообществе Печорской лингвистической гимназии во «ВКонтакте» советник по воспитанию Валентина Бирюкова.

Отметим, День народного единства отмечают в России сегодня, 4 ноября. Праздник был установлен в 2005 году. Он посвящён важному событию в истории России – освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году – и приурочен к дню Казанской иконы Божией Матери,