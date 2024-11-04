Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Учащиеся Печорской школы создали триколор из воздушных шаров

Учащиеся Печорской школы собрались, чтобы создать главный символ страны – флаг России. Мероприятие состоялось сегодня, в День народного единства, пишет районная газета «Печорская правда».

Учащиеся Печорской школы создали триколор из воздушных шаров. Фото: газета «Печорская правда»

«Историческая память о польской интервенции и преемственность поколений вдохновили Советников по воспитанию МБОУ «Печорской лингвистической гимназии», МБОУ «Печорской гимназии» и Печорской средней общеобразовательной школы №3 продемонстрировать умение нашего народа поддерживать друг друга, объединив учащихся своих школ в акции «Мы – едины». Триколор из воздушных шаров стал символом общности ценностей, которые разделяет каждый гражданин России», – рассказала в сообществе Печорской лингвистической гимназии во «ВКонтакте» советник по воспитанию Валентина Бирюкова.

Отметим, День народного единства отмечают в России сегодня, 4 ноября. Праздник был установлен в 2005 году. Он посвящён важному событию в истории России – освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году – и приурочен к дню Казанской иконы Божией Матери,

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 ноября 2024

Митрополит Матфей сослужил патриарху Кириллу в Успенском соборе Московского Кремля
04 ноября 2024

В Печорах прошла эстафета, посвящённая Дню народного единства и Году семьи
04 ноября 2024

В Пскове за сутки ликвидированы почти все последствия ураганного ветра
04 ноября 2024

Акция «Ночь искусств» прошла в Порхове
04 ноября 2024

Археологи завершили работы на раскопе на Плехановском посаде в Пскове
04 ноября 2024

Участница псковского фольклорного коллектива «Троицкий» стала победительницей премии «Лукоморье»
04 ноября 2024

Учащиеся Печорской школы создали триколор из воздушных шаров
04 ноября 2024

Как подготовить домашнее животное к первым холодам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...