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Археологи завершили работы на раскопе на Плехановском посаде в Пскове

Археологи завершили работы на раскопе на Плехановском посаде в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

Археологи завершили работы на раскопе на Плехановском посаде в Пскове. Фото здесь и далее: телеграм-канал «Псковская археология»

«Сегодня день последних ям, финальной зачистки и фиксации раскопа на Плехановском посаде, он же по рабочей нумерации Плехановский-11 раскоп. Закончили, ура! На полевом этапе раскоп оказался полностью в рамках наших ожиданий и соответствует результатам наших коллег, которые в прошлом копали раскопы в непосредственной близости», – говорится в сообщении.

По словам археологов, первоначальное освоение этой территории связано с обработкой железа. Об этом говорит большое количество ям со шлаками. Жилая застройка появилась здесь во второй половине XVIII века. Территория сильно нарушена современной хозяйственной деятельностью.

«Посмотрим, что принесет этап обработки информации и находок», – отметили археологи.

Ранее сообщалось, что археологи рассказали об уникальных находках в раскопе на Плехановском посаде в Пскове.

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