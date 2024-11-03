Археологи рассказали об уникальных находках в раскопе на Плехановском посаде в Пскове

20:56, 03 ноября 2024, ПАИ

Раскоп в Плехановском посаде выходит на финальную стадию. О двух уникальных находках из засыпки траншеи канализации 2000-х годов, сообщается в группе «Археологическое общество Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Для археолога важен контекст обнаружения артефакта, но в городских условиях слой часто нарушен, и археологи имеют дело с переотложенными находками, что создаёт свои сложности, например затрудняет точную датировку», – отметили археологи.

На фото ниже – «полосчатый кремень». Кремни разнообразны по цвету: красные, коричневые, жёлтые. В основном это зависит от присутствия в них оксидов железа. «Яркая и экстравагантная вещь явно нравилась владельцу и являлась специфическим выражением его индивидуальности», – подчеркнули специалисты.

На фото 3 – створка малой панагии XVIII–XIX веков.

Панагии – сосуды, в которых совершалось возношение частицы просфоры в честь Богородицы. Освящённый богородичный хлеб брали в дорогу, для этого были предназначены малые «путные» панагии. На их лицевой стороне изображали распятие, на внутренних створка – Троицу и Богоматерь «Знамение».

Отметим, раскоп находится на Плехановском посаде (до XX века – Петровский). Он представлял собой ремесленное поселение за пределами средневековых крепостных стен вдоль исторической дороги из Пскова в Новгород. Раскопы прошлых лет показали, что поселение на этом месте возникло в XV веке, а его жители занимались первичной обработкой железа. Эта информация подтверждается и раскопом: раскрыты остатки дома XIX – начала XX века с развалинами печи, вокруг которого сохранился культурный слой XVI-XVII веков.

Ранее сообщалось, какие ещё находки обнаружили археологи.

Кроме того, археологические исследования проводились и на улице Кузнецкой в Пскове на памятнике археологии «Культурный слой древнего Пскова, VIII–XVII веков» в рамках реализации инвестпроекта строительства гостиничного комплекса.