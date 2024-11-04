В Пскове за сутки ликвидированы почти все последствия ураганного ветра

19:46, 04 ноября 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поблагодарил сотрудников коммунальных служб города за оперативное устранение последствий ураганного ветра. Работы не останавливаются, отметил глава города в своём телеграм-канале.

«За сутки ликвидированы почти все последствия – убраны повалившиеся деревья, восстановлены дорожные знаки и устранены места подтопления. По отсутствию уличного освещения все заявки направлены в Россети», – отметил глава Пскова.

Ранее сообщалось, что восемь бригад восстанавливают электроснабжение в Плюсском районе.