В честь Дня народного единства красногородцам вручили ленты-триколоры
В честь Дня народного единства красногородцам вручили ленты-триколоры. Об этом пишет районная газета «Заря».
Таким образом ребята хотели напомнить землякам о национальном единстве и взаимовыручке. Также юнармейцы из отряда «Патриот» Красногородской средней школы создали стенгазету, в которой рассказали об истории праздника и интересных фактах о народах нашей большой страны.
Ранее сообщалось, что учащиеся Печорской школы создали триколор из воздушных шаров.
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