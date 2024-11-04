В честь Дня народного единства красногородцам вручили ленты-триколоры

21:05, 04 ноября 2024, ПАИ

В честь Дня народного единства красногородцам вручили ленты-триколоры. Об этом пишет районная газета «Заря».

Таким образом ребята хотели напомнить землякам о национальном единстве и взаимовыручке. Также юнармейцы из отряда «Патриот» Красногородской средней школы создали стенгазету, в которой рассказали об истории праздника и интересных фактах о народах нашей большой страны.

Ранее сообщалось, что учащиеся Печорской школы создали триколор из воздушных шаров.