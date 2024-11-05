На 36% выросло число вакансий фармацевтов-провизоров в Псковской области

09:22, 05 ноября 2024, ПАИ

В Псковской области число вакансий фармацевтов-провизоров выросло на 36%, сообщает сервис hh.ru.

Всего в этом году в России открыто 31,4 тыс. вакансий для фармацевтов-провизоров, что на 11% больше, чем в том же периоде прошлого года.

В региональном разрезе наибольшее число вакансий для фармацевтов сосредоточено в Москве – почти 5 тыс., или 16% от общего числа. Каждая десятая вакансия опубликована в Московской области (3,1 тыс., 10%), по 6% приходится на Краснодарский край и Санкт-Петербург (2 тыс. и 1,7 тыс. соответственно).

Средняя предлагаемая зарплата фармацевтов в целом по России составила 60 100 руб., увеличившись год к году на 8%. В Псковской области зарплата фармацевтов доросла до 67,5 тыс. рублей, что на 13% больше, чем в 2023 году.