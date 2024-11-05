Противогололёдная обработка дорог началась в Великих Луках

10:21, 05 ноября 2024, ПАИ

Противогололёдная обработка дорог началась в связи с заморозками и выпавшим снегом в Великих Луках, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

На проезжей части работают специальные машины, на тротуарах – тракторы. На автобусных остановках и тротуарах работы выполняют специалисты коммунальных служб. С целью разрушения наледи дороги посыпают песчано-соляной смесью.

Помимо этого, противогололёдная обработка дорог проходит в Пскове.