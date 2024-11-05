Противогололёдная обработка дорог началась в Великих Луках
Противогололёдная обработка дорог началась в связи с заморозками и выпавшим снегом в Великих Луках, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
На проезжей части работают специальные машины, на тротуарах – тракторы. На автобусных остановках и тротуарах работы выполняют специалисты коммунальных служб. С целью разрушения наледи дороги посыпают песчано-соляной смесью.
Помимо этого, противогололёдная обработка дорог проходит в Пскове.
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