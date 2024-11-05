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Великолукские студенты стали призёрами этапов китайской веломногодневки

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) стали призёрами этапов китайской веломногодневки «Тур Тайюаня», сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта России.

Студенты ВЛГАФК стали призёрами этапов китайской веломногодневки. Фото: Федерация велосипедного спорта России

В первый день соревнований студент академии Александр Березняк завоевал бронзу. На втором этапе второе время на финише показал выпускник великолукского вуза Андрей Степанов.

Напомним, что недавно студенты ВЛГАФК стали призёрами Кубка России по велоспорту на треке в Крылатском. Первым в гите на 200 метров с ходу стал Никита Кирильцев, а серебро в этой же дисциплине завоевал Данила Бурлаков. Максим Наумов занял третье место в спринте.

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