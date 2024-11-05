Михаил Шауркин вступил в должность главы Дновского округа
Михаил Шауркин официально вступил в должность главы Дновского муниципального округа. Торжественная церемония состоялась во вторник, 5 ноября, сообщает газета «Дновец».
Михаил Шауркин принёс клятву, в которой пообещал уважать и соблюдать права человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности.
Напомним, что 28 октября Михаил Шауркин был избран большинством голосов на должность главы округа. 12 депутатов из 14 присутствующих проголосовали за его кандидатуру.
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