Михаил Шауркин вступил в должность главы Дновского округа

13:10, 05 ноября 2024, ПАИ

Михаил Шауркин официально вступил в должность главы Дновского муниципального округа. Торжественная церемония состоялась во вторник, 5 ноября, сообщает газета «Дновец».

Михаил Шауркин принёс клятву, в которой пообещал уважать и соблюдать права человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности.

Напомним, что 28 октября Михаил Шауркин был избран большинством голосов на должность главы округа. 12 депутатов из 14 присутствующих проголосовали за его кандидатуру.