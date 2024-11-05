Вопросы формирования молодёжной информационной повестки обсудили на площадке школы «Индустрия медиа» в Пскове

16:37, 05 ноября 2024, ПАИ

Представители комитета по молодёжной политике Псковской области, ПсковГУ, Дома молодёжи, общественных организаций региона приняли участие в работе диалоговой площадки школы «Индустрия медиа». Основными темами встречи стали вопросы формирования молодёжной информационной повестки, поддержки пабликов, целевой аудиторией которых являются молодые люди Пскова и области, взаимодействия с представителями власти, а также проблемы реализации грантовых программ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев рассказал о работе Дома молодёжи и ответил на вопросы участников проекта, связанные с медиаосвещением.

«Мы готовы брать информационные посты и направлять в региональные СМИ. Мы открыты и ждём от вас новостей для размещения в официальных каналах комитета по молодёжной политике, Дома молодёжи и АНО «Центр молодёжных инициатив». Сегодня очень много возможностей для реализации себя в медиа: это и форумы, и грантовые конкурсы, и многие образовательные программы, которые предлагает Росмолодёжь. Мы в свою очередь готовы помочь докрутить и доработать ваши идеи. Возможностей много и ими нужно пользоваться!» – сказал Дмитрий Яковлев.

Директор АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Алеся Михачёва, рассказывая о целях и функциях работы центра, попросила участников школы подумать о том, как можно объединить большое количество групп подразделений АНО в общее информационное поле.

Проректор по работе с молодёжью ПсковГУ Светлана Воднева напомнила, что университет реализует молодёжную политику по нескольким направлениям. В частности, вуз ведёт большую работу по выполнению региональной повестки: многие мероприятия и события, которые проходят в ПсковГУ, организуются по заданию и совместно с областными властями. Так, в сентябре-октябре этого года вуз провёл региональный день знаний, квест «Первый пошёл!», а также российско-белорусский слёт студенческих отрядов.

«Командой ПсковГУ активно реализуется и федеральная повестка. Университет вошёл в группу разработчиков проекта стратегии молодёжной политики в Российской Федерации на период до 2030 года. Наши специалисты описывали и защищали блок, связанный с инструментами и механизмами реализации программы. Кроме ПсковГУ в команду вошли МГТУ имени Н. Э. Баумана, РАНХиГС, Томский государственный университет», – отметила Светлана Воднева.

Проректор по работе с молодёжью также рассказала о реализации ряда международных проектов вуза, направленных на формирование единого научно-образовательного российско-белорусского пространства и создание площадки для взаимодействия молодёжи двух стран. Светлана Воднева анонсировала слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства, который пройдёт с 30 ноября по 3 декабря в Печорах, и пригласила к участию.

Доцент и заведующий кафедрой управления института права, экономики и управления ПсковГУ Ирина Дагаева рассказала о работе университетского координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма. По словам специалиста по учебно-методической работе координационного центра, в этом году 395 человек прошли обучение по противодействию террористическим угрозам и деструктивному влиянию в интернете, а также формированию подходов к укреплению общероссийской гражданской идентичности. Курсы повышения квалификации проводятся бесплатно.

Кроме того, координационный центр регулярно проводит встречи в режиме открытых диалогов. Это дискуссионные площадки, на которых обсуждают профилактику деструктивных настроений и конфликтных ситуаций.

В дискуссии также приняла участие председатель совета регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак, которая поделилась опытом работы с молодёжью и проведения массовых региональных мероприятий, в числе которых форумы «Родные-любимые», «Отцы первых», форум «Мы помним» и другие.

Напомним, в ПсковГУ начала работу школа «Индустрия медиа». Проект для авторов пабликов, целевой аудиторией которых является молодёжь Пскова и области, впервые реализуется на базе университета совместно с АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и комитетом по молодёжной политике региона. С 5 по 9 ноября слушатели будут учиться выстраивать медиастратегии, писать тексты для сайтов и социальных сетей, снимать и монтировать видео, фотографировать, верстать макеты и работать с нейросетями.

Участниками первого потока стали 78 специалистов из Пскова, Великих Лук, Псковского, Бежаницкого, Невельского, Гдовского, Новоржевского, Порховского, Плюсского, Пустошкинского, Палкинского, Дедовичского, Пыталовского, Опочецкого, Печорского, Новосокольнического, Красногородского, Великолукского районов. Программой школы запланированы мастер-классы, тренинги, диалоговые площадки, экскурсии в издательский дом «Медиацентр 60» и детский технопарк «Кванториум Псков». По итогам работы участники проекта получат сертификаты о повышении квалификации в сфере медиа.

Добавим, проект реализуют в рамках программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.