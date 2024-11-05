Ремонт участков улицы Вокзальной начался в Пскове

21:11, 05 ноября 2024, ПАИ

Участки улицы Вокзальной отремонтируют в Пскове. На данный момент в порядок приводят отрезок дороги от улицы Бастионной до дома № 34а и проезд к онкодиспансеру – вдоль него дорожники уложат тротуар, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Старое покрытие уже срезано. Новый асфальт будут укладывать по ночам, чтобы не нарушать автобусное сообщение. По плану работы будут проведены с 8 по 12 ноября. Но если позволит погода, укладка завершится в выходные дни», – отметил Борис Елкин.

Ограничение движения на улице будет осуществляться по полосам. Пересечения с Вокзальной улицей с Яна Фабрициуса и Бастионной будут перекрыты.

Ранее сообщалось, что ремонт моста через реку Ловать на автодороге Борки – Стайки до деревни Сивцево близится к завершению.