Ремонт участков улицы Вокзальной начался в Пскове
Участки улицы Вокзальной отремонтируют в Пскове. На данный момент в порядок приводят отрезок дороги от улицы Бастионной до дома № 34а и проезд к онкодиспансеру – вдоль него дорожники уложат тротуар, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
«Старое покрытие уже срезано. Новый асфальт будут укладывать по ночам, чтобы не нарушать автобусное сообщение. По плану работы будут проведены с 8 по 12 ноября. Но если позволит погода, укладка завершится в выходные дни», – отметил Борис Елкин.
Ограничение движения на улице будет осуществляться по полосам. Пересечения с Вокзальной улицей с Яна Фабрициуса и Бастионной будут перекрыты.
Ранее сообщалось, что ремонт моста через реку Ловать на автодороге Борки – Стайки до деревни Сивцево близится к завершению.
Занятие по проекту «Билет в будущее: Псковская область» прошло для воспитанников Центра помощи детям
Псковские огнеборцы стали участниками международных соревнований «Вертикальный вызов»