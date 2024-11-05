Представители Федерации зимнего плавания Псковской области успешно выступили на Кубке зимнего многоборья
Представители Федерации зимнего плавания Псковской области успешно выступили на Кубке зимнего многоборья «Влёд» в Ленинградской области. Об этом сообщается в группе федерации.
Спортсмен Александр Малиновский завоевал второе место в дисциплине «Многоборье». «На дистанции 25 метров вольным стилем он показал лучший результат соревнований – 13,4 секунды. Дистанция многоборья включала один километр закал-бега, одну минуту силового упражнения (отжимания) и 25 метров зимнего плавания. Вода была +4,8° С, и спортсмены показали настоящий характер. Поздравляем участников и желаем дальнейших успехов на ледяных дорожках!» – отметили в региональной Федерации зимнего плавания.
В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов.
Ранее сообщалось, что в Пскове прошёл первый региональный чемпионат по гонкам дронов.
Представители Федерации зимнего плавания Псковской области успешно выступили на Кубке зимнего многоборья