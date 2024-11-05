Представители Федерации зимнего плавания Псковской области успешно выступили на Кубке зимнего многоборья

21:27, 05 ноября 2024, ПАИ

Представители Федерации зимнего плавания Псковской области успешно выступили на Кубке зимнего многоборья «Влёд» в Ленинградской области. Об этом сообщается в группе федерации.

Спортсмен Александр Малиновский завоевал второе место в дисциплине «Многоборье». «На дистанции 25 метров вольным стилем он показал лучший результат соревнований – 13,4 секунды. Дистанция многоборья включала один километр закал-бега, одну минуту силового упражнения (отжимания) и 25 метров зимнего плавания. Вода была +4,8° С, и спортсмены показали настоящий характер. Поздравляем участников и желаем дальнейших успехов на ледяных дорожках!» – отметили в региональной Федерации зимнего плавания.

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов.

Ранее сообщалось, что в Пскове прошёл первый региональный чемпионат по гонкам дронов.