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Представители Федерации зимнего плавания Псковской области успешно выступили на Кубке зимнего многоборья

Представители Федерации зимнего плавания Псковской области успешно выступили на Кубке зимнего многоборья «Влёд» в Ленинградской области. Об этом сообщается в группе федерации.

Представители Федерации зимнего плавания Псковской области успешно выступили на Кубке зимнего многоборья. Фото здесь: Федерация зимнего плавания Псковской области

Спортсмен Александр Малиновский завоевал второе место в дисциплине «Многоборье». «На дистанции 25 метров вольным стилем он показал лучший результат соревнований – 13,4 секунды. Дистанция многоборья включала один километр закал-бега, одну минуту силового упражнения (отжимания) и 25 метров зимнего плавания. Вода была +4,8° С, и спортсмены показали настоящий характер. Поздравляем участников и желаем дальнейших успехов на ледяных дорожках!» – отметили в региональной Федерации зимнего плавания.

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов.

Ранее сообщалось, что в Пскове прошёл первый региональный чемпионат по гонкам дронов.

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