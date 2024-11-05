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Общество

О новых молодых медиках Псковской области рассказали в комитете по здравоохранению

О новых молодых специалистах, которые пришли работать в систему здравоохранения Псковской области в этом году, рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области.

  • Новые медики
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Новые медики
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Новые медики
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Новые медики
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
  • Новые медики
    Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области

Выпускники Смоленского государственного медицинского университета – терапевты и педиатр – начали работать в поликлиниках Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы. Новый врач-терапевт поликлиники № 1 Марина Зверькова выросла в семье педагогов, но сама всегда хотела стать медиком. «Когда я начала учиться в вузе, поняла, что душа лежит к медицине. Начинать всегда страшно, но, придя работать в поликлинику, чувствую поддержку всех: врачей, медсестёр, руководства», – рассказала она.

Врач-терапевт поликлиники № 1 Полина Амелина получила высшее медицинское образование в СмолГУ после окончания Великолукского медицинского колледжа. «После колледжа и понимания, что медицина – это моё, решила не останавливаться на достигнутом. Поступила и успешно завершила обучение в вузе», – отметила Полина Амелина.

«Люблю детей и хочу помогать охранять и укреплять их здоровье. Решила стать медиком по наставлению отца, который работает водителем на станции скорой медицинской помощи в Великих Луках», – сказала врач-педиатр поликлиники № 2 Кристина Филиппова.

Новый кардиолог Анастасия Пескова работает в консультативной поликлинике областной больницы. В ординатуре СЗГМУ имени Мечникова врач приобрела опыт ведения пациентов с нарушениями ритма сердца и тяжёлыми сопутствующими заболеваниями. Доктор умеет учитывать индивидуальные особенности каждого пациента при выборе оптимального лечения и подбирает эффективную медикаментозную терапию.

Молодой специалист имеет практический опыт работы в других больницах: в аритмологическом и инфарктном отделениях, в приёмном покое, а также в отделении кардиохирургии с хирургическим лечением сложных нарушений ритма сердца и элекардиостимуляции.

Выпускники Смоленского государственного медицинского университета работают и в детской областной клинической больнице: Юлия Барбашова – педиатр в оториноларингологическом отделении, Алина Корныльева – врач-ординатор по неонатологии отделения патологии новорождённых и недоношенных детей.

«Молодые специалисты активно участвуют в лечении пациентов под руководством наставников, так как первые шаги на пути врача – это огромная ответственность», – отметили специалисты.

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