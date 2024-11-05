Занятие по проекту «Билет в будущее: Псковская область» прошло для воспитанников Центра помощи детям

23:15, 05 ноября 2024, ПАИ

Очередное занятие по проекту «Билет в будущее: Псковская область» прошло сегодня, 5 ноября. На занятии воспитанники узнали о различных отраслях и профессиях, связанных с сельским хозяйством, сообщается в группе «Центр помощи детям в городе Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

Участники встречи выяснили, насколько сельскохозяйственная отрасль важна и нужна для России и всего мира, а также какие школьные предметы связаны с аграрной сферой и куда могут пойти учиться те, кому она интересна.

Ранее сообщалось, что псковские учителя приняли участие в форуме молодых преподавателей родных языков и родных литератур.