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Общество

Занятие по проекту «Билет в будущее: Псковская область» прошло для воспитанников Центра помощи детям

Очередное занятие по проекту «Билет в будущее: Псковская область» прошло сегодня, 5 ноября. На занятии воспитанники узнали о различных отраслях и профессиях, связанных с сельским хозяйством, сообщается в группе «Центр помощи детям в городе Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Центр помощи детям в городе Пскове» в соцсети «ВКонтакте»

Участники встречи выяснили, насколько сельскохозяйственная отрасль важна и нужна для России и всего мира, а также какие школьные предметы связаны с аграрной сферой и куда могут пойти учиться те, кому она интересна.

Ранее сообщалось, что псковские учителя приняли участие в форуме молодых преподавателей родных языков и родных литератур.

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