Концерт военного оркестра 104-го десантно-штурмового полка пройдёт в Печорах 9 ноября

23:43, 05 ноября 2024, ПАИ

Концерт военного оркестра 104-го десантно-штурмового полка пройдёт в Печорах 9 ноября. На концерт печерян и гостей города пригласил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! В субботу, 9 ноября, в Печорском районном центре культуры состоятся два достойных вашего внимания мероприятия. Печерянам уже знакомы прекрасные выступления музыкантов, которые участвовали в городских праздниках. Будем рады встрече с вами в Печорском РЦК на концерте военного оркестра 104-го десантно-штурмового полка», – сказал Валерий Зайцев.

Начало концерта в 15:00. Сразу после него начнётся прослушивание для мальчиков и девочек, желающих обучаться игре на духовых инструментах.

Ранее сообщалось, что отделение духовых инструментов откроется в детской школе искусств города Печоры в середине ноября.