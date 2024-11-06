Ещё одну вышку сотовой связи установили в Куньинском районе
Ещё одну вышку сотовой связи для высокоскоростного интернета установили в Куньинском районе. Она появилась в деревне Пухново, сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём телеграм-канале.
В настоящее время завершено строительство вышки сотовой связи. Теперь предстоит её подключение к электросетям и настройка оборудования.
Добавим, что вышка установлена благодаря федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» в рамках национальной программы «Цифровая экономика».
Ранее сообщалось, что в этом году ещё четыре тысячи жителей Псковской области получили доступ к постоянной сотовой связи.
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