Ещё одну вышку сотовой связи установили в Куньинском районе

07:50, 06 ноября 2024, ПАИ

Ещё одну вышку сотовой связи для высокоскоростного интернета установили в Куньинском районе. Она появилась в деревне Пухново, сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём телеграм-канале.

В настоящее время завершено строительство вышки сотовой связи. Теперь предстоит её подключение к электросетям и настройка оборудования.

Добавим, что вышка установлена благодаря федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Ранее сообщалось, что в этом году ещё четыре тысячи жителей Псковской области получили доступ к постоянной сотовой связи.