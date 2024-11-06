В Псковской области прощаются с экс-руководителем Островского района Павлом Мищенковым

10:46, 06 ноября 2024, ПАИ

Прощание с экс-руководителем Островского района, председателем Федерации биатлона Псковской области, заслуженным тренером, почётным гражданином Острова Павлом Мищенковым проходит в Свято-Троицком соборе в Острове сегодня, 6 ноября, передаёт корреспондент газеты «Островские вести».



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»





Напомним, что о смерти Павла Мищенкова стало известно 4 ноября.

Павел Мищенков родился 13 декабря 1961 года в деревне Березница Островского района. Он был выпускником школы № 3 Острова.

Окончил физико-математический факультет Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова. Работал учителем в Паниковической средней школе Печорского района, в Дуловской школе Островского района. В 1985 году возглавил детско-юношеский спортивный клуб «Надежда» Острова. С 1993 года был директором спортивно-оздоровительного центра (АНО СОЦ) «Юность» Островского района.

Почётный гражданин Острова. Вице-президент Федерации лыжных гонок и биатлона Псковской области. Имеет почётные звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта», «Заслуженный тренер России», «Отличник просвещения РФ». Награждён золотым знаком I степени общества «Динамо» – «За заслуги в области спорта», орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётным знаком «За развитие олимпийского движения». В 2008 году получил звание «Почётный динамовец России».

В марте 2009 года Павел Мищенков был всенародно избран главой Островского района.