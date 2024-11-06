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Общество

В Псковской области простились с экс-руководителем Островского района Павлом Мищенковым

В Острове простились с экс-руководителем Островского района, председателем Федерации биатлона Псковской области, заслуженным тренером, почётным гражданином Острова Павлом Мищенковым. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.

  • В Псковской области простились с экс-руководителем Островского района Павлом Мищенковым
    Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова
  • В Псковской области простились с экс-руководителем Островского района Павлом Мищенковым
    Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова
  • В Псковской области простились с экс-руководителем Островского района Павлом Мищенковым
    Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова
  • В Псковской области простились с экс-руководителем Островского района Павлом Мищенковым
    Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова
  • В Псковской области простились с экс-руководителем Островского района Павлом Мищенковым
    Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова

«То, сколько людей пришли к нему на последний поклон, говорит о широте души Павла Геннадиевича: жители Острова и нашего района, друзья, коллеги, воспитанники, знакомые из других муниципалитетов Псковской области и других регионов страны», – написал Дмитрий Быстров.

Вся жизнь Павла Геннадиевича прошла в Островском районе. На каждом посту и ответственном направлении работы он делал всё, чтобы решить важные для людей вопросы, добавил глава района.

«А еще он был наставник по жизни. И он продолжит жить в своих воспитанниках. Светлая память», – заключил Дмитрий Быстров.

Напомним, что о смерти Павла Мищенкова стало известно 4 ноября

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