В Псковской области простились с экс-руководителем Островского района Павлом Мищенковым
В Острове простились с экс-руководителем Островского района, председателем Федерации биатлона Псковской области, заслуженным тренером, почётным гражданином Острова Павлом Мищенковым. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.
-
Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова
-
Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова
-
Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова
-
Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова
-
Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова
«То, сколько людей пришли к нему на последний поклон, говорит о широте души Павла Геннадиевича: жители Острова и нашего района, друзья, коллеги, воспитанники, знакомые из других муниципалитетов Псковской области и других регионов страны», – написал Дмитрий Быстров.
Вся жизнь Павла Геннадиевича прошла в Островском районе. На каждом посту и ответственном направлении работы он делал всё, чтобы решить важные для людей вопросы, добавил глава района.
«А еще он был наставник по жизни. И он продолжит жить в своих воспитанниках. Светлая память», – заключил Дмитрий Быстров.
Напомним, что о смерти Павла Мищенкова стало известно 4 ноября
С любовью и кропотливо из Пскова: «Первый Псковский» выпустил ролик о Руслане Комлевой
В Псковской области простились с экс-руководителем Островского района Павлом Мищенковым
Псковский губернатор пригласил руководителя Росмолодёжи на церемонию открытия Дома молодёжи