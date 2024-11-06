В Пскове с завтрашнего дня начинается ремонт участка улицы Владимирской
В Пскове с завтрашнего дня начинается ремонт участка улицы Владимирской вдоль дома №6. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
«Это та часть улицы, которая относится к городу Пскову. К слову, отрезок, принадлежащий Псковскому району, тоже сейчас в ремонте. Таким образом, почти вся улица будет приведена в порядок». – сказал Борис Елкин.
Дорожники будут работать с 7 по 15 ноября с полным перекрытием проезда.
Ранее сообщалось, что ремонт участков улицы Вокзальной начался в Пскове.
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