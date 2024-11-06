В Пскове с завтрашнего дня начинается ремонт участка улицы Владимирской

18:08, 06 ноября 2024, ПАИ

В Пскове с завтрашнего дня начинается ремонт участка улицы Владимирской вдоль дома №6. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Это та часть улицы, которая относится к городу Пскову. К слову, отрезок, принадлежащий Псковскому району, тоже сейчас в ремонте. Таким образом, почти вся улица будет приведена в порядок». – сказал Борис Елкин.

Дорожники будут работать с 7 по 15 ноября с полным перекрытием проезда.

Ранее сообщалось, что ремонт участков улицы Вокзальной начался в Пскове.